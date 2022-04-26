Москва, 26 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Принятый недавно пакет мер поддержки IT-отрасли в России является третьим по счёту. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Василий Иванов ИА REGNUM Максут Шадаев

«Это не первый пакет мер, а третий – первым был налоговый манёвр в 2020 году. А в 2021 году был принят второй пакет поддержки», — сказал Шадаев.

По его словам, третий пакет включает в себя ряд мер, включая гранты и отсрочку от армии: «Цель грантов – стимулировать появление конкурентных аналогов зарубежным продуктам, которые ушли с рынка. Для этого нужны гранты. Они предоставляются как заказчиком, так и российскими IT-компаниями».