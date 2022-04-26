Ульяновск, 26 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Ульяновской области произошло ЧП в детском саду: мужчина застрелил двоих детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Отмечается, что преступление совершено в детском саду посёлка Вешкайма Ульяновской области, куда ворвался с оружием неизвестный мужчина, застрелив двоих детей и помощника воспитателя.

По другим данным, погибших четверо.

По неофициальной информации, мужчина после преступления покончил с собой.

Официальных данных о происшествии пока нет.

Отметим, что это не первое преступление в 2022 году в Ульяновской области, жертв которых застреливают. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле возбуждено уголовное дело по факту убийства в Николаевском районе одного из местных из самодельного пистолета.