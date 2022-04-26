Париж, 26 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хотел, чтобы Эйфелева башня сверкала в честь его победы на выборах, но мэр Парижа не дала своё согласие, передает BFM TV.

Эйфелева башня

Глава государства запросил у города разрешение включить подсветку Эйфелевой башни 24 апреля в 21:30 в порядке исключения во время победной речи Эммануэля Макрона на Марсовом поле.

Мэр Парижа Анн Идальго, которая также баллотировалась на пост президента, категорически отказалась.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором туре выборов во Франции за Эммануэля Макрона проголосовали 85% мусульман.