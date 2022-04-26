Москва, 26 апреля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Покровителями нынешнего армянского режима являются США и Франция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Учитывая то, что премьер-министр АрменииНикол Пашинян является прямым представителем интересов Франции и США, то президент АзербайджанаИльхам Алиев как раз имел ввиду именно две эти страны. Пашинян с 2018 года, с момента «бархатной революции», пришёл и сохранил свою власть в Армении благодаря политической и экономической поддержке США и Европейского союза. Обратите внимание, что Азербайджан, как и Россию, не позвали в декабре 2021 года на «Саммит за демократию», который проводили американцы. А Армения на этот форум была приглашена», — сказал эксперт.

Напомним, что 22 апреля во время своего выступления в Шуше Ильхам Алиев сказал: «Мы воевали не только с мировым армянством, мы воевали и с покровителями Армении».