Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM В Санкт-Петербург поступила партия из 2,7 тыс. упаковок препарата «Эвушелд» для доконтактной профилактики коронавирусной инфекции горожан, которым противопоказана вакцинация от COVID-19. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Препарат доконтактной профилактики коронавируса «Эвушелд» t. me/komzdravspb

Препарат представляет собой комбинированные моноклональные антитела длительного действия тиксагевимаб и цилгавимаб. Лекарство рекомендуется лицам, имеющим противопоказания к вакцинации против COVID-19 — с хроническими заболеваниями с повышенным риском заражения SARS-CoV-2b, которые имеют риск неадекватного реагирования на активную иммунизацию.

«В конце января 2022 года Минздрав РФ одобрил обращение на территории России препарата для профилактики коронавируса «Эвушелд» (Evusheld) компании AstraZeneca. Раствор для инъекций вводится пациентам однократно двумя дозами внутримышечно», — напомнили в комздраве.

«Эвушелд» будет распределен во все районы города и доступен после консультации с врачом.

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