Белгородский район, Белгородская область, 26 апреля 2022, 13:17 — REGNUM На реабилитацию в ставропольские санатории отправят жителей приграничных сёл Белгородской области, пострадавших в результате обстрела со стороны Украины. Об этом 26 апреля заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона навестил в больнице жителей Журавлёвки, раненых в результате обстрела вечером 25 апреля. Женщину с ранением в области шеи выпишут в течение недели после стабилизации, мужчине с ранением руки предстоит оперативное лечение для восстановления костей предплечья. Губернатор подчеркнул, что все необходимые медикаменты есть.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Журавлёвки пострадали 14 домовладений.
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