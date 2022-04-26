Белгородский район, Белгородская область, 26 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. На реабилитацию в ставропольские санатории отправят жителей приграничных сёл Белгородской области, пострадавших в результате обстрела со стороны Украины. Об этом 26 апреля заявил губернатор Вячеслав Гладков.

stavgorod.ru Ставрополь

Глава региона навестил в больнице жителей Журавлёвки, раненых в результате обстрела вечером 25 апреля. Женщину с ранением в области шеи выпишут в течение недели после стабилизации, мужчине с ранением руки предстоит оперативное лечение для восстановления костей предплечья. Губернатор подчеркнул, что все необходимые медикаменты есть.

«Принял решение, что всех пострадавших после обстрела жителей обязательно отправим на реабилитацию в санатории Кавказских Минеральных Вод, за что отдельные слова благодарности губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову. Он, как всегда, рядом в трудную минуту», — написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Журавлёвки пострадали 14 домовладений.