Москва, , 13:15 — REGNUM Серебряные и бронзовые призёры зимних Олимпийских игр в Пекине получили государственные награды из рук вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и помощника президента РФ Игоря Левитина. Церемония награждения прошла 26 апреля в Кремле.

Олимпийские кольца Publicdomainpictures.net

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получили хоккеисты Александр Самонов, Тимур Билялов, Сергей Телегин, Александр Никишин, Владимир Ткачёв, Дамир Шарипзянов, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачёв, Артур Каюмов, Станислав Галиев, Кирилл Семёнов, Арсений Грицюк, Александр Елесин и Никита Гусев.

Такие же награды получили биатлонисты Максим Цветков, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Кристина Резцова, фигуристка Александра Трусова, лыжник Иван Якимушкин, конькобежцы Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов, шорт-трекисты Семён Елистратов и Константин Ивлиев, фристайлисты Илья Буров и Сергей Ридзик, а также Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Евгений Климов и Данил Садреев (прыжки на лыжах с трамплина).

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, биатлонисты Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили, лыжник Александр Терентьев, сноубордист Вик Уайлд, конькобежка Ангелина Голикова, фристайлистка Анастасия Смирнова, а также Татьяна Иванова (санный спорт).

Отметим, что 26 апреля также состоится награждение чемпионов Олимпийских игр в Пекине. Награды спортсменам вручит президент России Владимир Путин.

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