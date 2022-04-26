Тирасполь, 26 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Приднестровье отменён военный парад, намеченный на 9 Мая. Об этом 26 апреля заявил глава республики Вадим Красносельский.

President.gospmr.org Вадим Красносельский

«9 мая в Приднестровье не будет парада», — сказал глава республики в эфире телеканала TSV.

По словам Красносельского, массовое скопление людей в отдельно взятых локациях будет небезопасным.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что новости из Приднестровья вызывают обеспокоенность.