Власти Воронежской области рассчитывают на увеличение турпотока
Воронеж, 26 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Воронежской области рассчитывают на увеличение туристического потока, в том числе, благодаря созданию туристско-рекреационных кластеров. Об этом написал 26 апреля в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
Он уточнил, что в 2021 году в Воронежской области побывали более двух миллионов гостей, и это на 48: больше, чем в 2020 году. В ближайшее время в регионе рассчитывают увеличить турпоток.
Глава региона отметил, что в области активно развивается экологический и сельский туризм. На территории Воронежской области действует 247 особо охраняемых природных территорий, в том числе четыре заповедника, семь дендрариев, 19 заказников.
Поддержку также получают проекты по развитию туристской инфраструктуры, в том числе в сфере сельского туризма. За пять лет гранты получил 31 туристический проект.