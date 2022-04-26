Воронеж, 26 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Воронежской области рассчитывают на увеличение туристического потока, в том числе, благодаря созданию туристско-рекреационных кластеров. Об этом написал 26 апреля в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Воронежская нагорная дубрава

Он уточнил, что в 2021 году в Воронежской области побывали более двух миллионов гостей, и это на 48: больше, чем в 2020 году. В ближайшее время в регионе рассчитывают увеличить турпоток.

«Для этого работаем над созданием туристско-рекреационных кластеров. Например, кластер «Воронежский» объединит туристические направления на территориях Рамонского, Новоусманского, Семилукского районов и Воронежа. Сейчас специалисты готовят проект и документы. К июлю официально создадим этот кластер», — уточнил Гусев.

Глава региона отметил, что в области активно развивается экологический и сельский туризм. На территории Воронежской области действует 247 особо охраняемых природных территорий, в том числе четыре заповедника, семь дендрариев, 19 заказников.

Поддержку также получают проекты по развитию туристской инфраструктуры, в том числе в сфере сельского туризма. За пять лет гранты получил 31 туристический проект.