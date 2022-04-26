Самара, 26 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Снижение спроса на «борщевой набор», сахар и гречку зафиксировали в Самарской области. Об этом 26 апреля сообщил министр промышленности и торговли региона Андрей Шамин на совещании в правительстве.

Овощи

Он сообщил, что в регионе за минувшую неделю продажи сахара снизились на 9%, гречки – на 7%, вторую неделю подряд снижается спрос на продукту «борщевого набора».

«Так, объемы продаж картофеля снизились на 7%, капусты и репчатого лука, соответственно, на 22% и на 30%», — приводит пресс-служба областного правительства слова министра.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил руководителю регионального минпромторга сравнить объемы поставок соли в 2022 году с предыдущими годами (докризисным и допандемийными), чтобы оценить потребность и обеспечить доступность цен по этому продукту.

«Проанализируйте и отработайте с нашими коллегами из соседнего региона возможность увеличения поставок на данном этапе, чтобы снизить малейшее беспокойство у наших земляков», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области торговые сети продолжают наращивать запасы как в магазинах, так и в распределительных центрах.