Москва, , 13:12 — REGNUM Ситуация вокруг Украины выявила многочисленные проблемы, которые накопились в Евро-Атлантическом регионе. Об этом 26 апреля на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы оперативно откликнулись на вашу инициативу провести очередной контакт в Москве по целому ряду важных вопросов, включая и, конечно же, ситуацию вокруг Украины, которая катализирует многочисленные проблемы, накапливавшиеся за последние десятилетия в Евроатлантике», — указал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты китайской газеты Global Times заявили, что спровоцированное Соединёнными Штатами и НАТО обострение на Украине показало «ярко выраженное безумие» стран Запада. Авторы статьи отмечают, что украинский кризис был во многом спровоцирован агрессивной политикой Североатлантического альянса по расширению на восток. «Запад впал в абсолютное безумие, продемонстрировав полный психоз», указывает издание.