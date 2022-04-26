Казань, 26 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Татарии пресекли незаконную деятельность местных жителей по реализации алкогольной продукции кустарного производства. Об этом сообщает МВД по РТ.

Eniw.ru Алкоголь

Житель Набережных Челнов в гараже хранил алкогольную продукцию различного наименования. Всего изъяли более 2 тыс. литров. Образцы продукции направлены на экспертизу.

Житель Казани торговал спиртосодержащей продукцией, на которую отсутствовали сопроводительные документы.

Также в Казани продавец одного из магазинов реализовывала пиво, а вахтер одного их ТСЖ на посту охраны в многоквартирном доме продавал спиртосодержащую жидкость в пластиковой таре без удостоверяющих производство и оборот документов.

ИА REGNUM ранее сообщало, у жителя Казани при обыске гаражей изъяли 176 пластиковых канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 880 литров.

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