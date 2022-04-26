Томск, , 13:11 — REGNUM В Томской области возбуждено дело по факту хищения электроэнергии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, в совершении преступления подозревают двух местных жителей 1984 и 1978 годов рождения.

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По данным ведомства, фигуранты организовали майнинговую ферму в одном из строений в селе Лучаново Томского района. За март 2022 года они использовали более 250 тыс. кВт/ч электроэнергии в обход приборов учёта. Ущерб ресурсоснабжающей организации составил около 2 млн рублей.

В ходе расследования правоохранители провели обыски в помещении майнинговой фермы и в домах подозреваемых. Сами майнеры отпущены под подписку о невыезде.

«Изъяты специальные устройства, предназначенные для выполнения вычислений, связанных с майнингом криптовалют, электрические трансформаторы, а также документация, имеющая значение для расследования уголовного дела», — отметили в управлении.