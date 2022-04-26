Владикавказ, , 13:11 — REGNUM Северная Осетия в 2022 году получит из федерального центра дополнительно на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» свыше 1,930 млрд рублей. Наибольшая сумма будет направлена на создание дорожной инфраструктуры к туристско-рекреационному комплексу «Мамисон» — 865,9 млн рублей, сообщили 26 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Горнолыжный курорт «Мамисон» (3D визуализация) Gztslovo.ru

На этом объекте запланировано закончить реконструкцию автодорожного тоннеля к курорту и начать возведение еще двух участков — по реконструкции автодороги от федеральной трассы А-164 «Транскам» до объекта незавершенного строительства — автодороги от села Нижний Зарамаг к рекреационному комплексу «Мамисон».

Кроме того, будет направлено 823,9 млн рублей на участок автодороги Владикавказ – Ардон – Чикола – Лескен 2 в объезд села Мичурино. Этот стратегически важный для РСО-Алании объект будет сдан в 2022 году. Дополнительно будет направлено 240,4 млн рублей на реализацию планов по возведению объектов дорожной инфраструктуры в городе Беслане.