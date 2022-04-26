Тирасполь, , 13:11 — REGNUM Российские миротворцы в Приднестровье контролируют ситуацию в зоне своей ответственности. Об этом сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков сообщил 26 апреля ТАСС.

Российские миротворцы в Приднестровье Redcdn.p

«Мы чётко владеем ситуацией на каждом объекте, ведём проверки, беседы с населением. Пока существует данная миротворческая операция, мы чётко можем говорить, что мир на этой земле мы гарантируем», — сказал представитель ОКК.

Он сообщил, что прошло заседание комиссии с участием молдавской стороны. На встрече обсудили вопросы усиления постов и другие меры, планируемые на случай осложнения ситуации в республике.

Напомним, ранее советник министра обороны Украины Юрий Бутусов призвал к нападению на российских миротворцев, которые находятся в Приднестровье. В республике также за два дня совершено три теракта.

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