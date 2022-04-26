В Приднестровье сообщили о ситуации с российскими миротворцами
Тирасполь, 26 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Российские миротворцы в Приднестровье контролируют ситуацию в зоне своей ответственности. Об этом сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией от Приднестровья Олег Беляков сообщил 26 апреля ТАСС.
«Мы чётко владеем ситуацией на каждом объекте, ведём проверки, беседы с населением. Пока существует данная миротворческая операция, мы чётко можем говорить, что мир на этой земле мы гарантируем», — сказал представитель ОКК.
Он сообщил, что прошло заседание комиссии с участием молдавской стороны. На встрече обсудили вопросы усиления постов и другие меры, планируемые на случай осложнения ситуации в республике.
Напомним, ранее советник министра обороны Украины Юрий Бутусов призвал к нападению на российских миротворцев, которые находятся в Приднестровье. В республике также за два дня совершено три теракта.