Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM Ростовских школьников, занимающихся поисковой работой, поощрят поездкой в музей «Самбекские высоты». Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев в ходе интерактивного приёма граждан.

Самбекские высоты Donland.ru

На экскурсию отправятся ребята из поискового отряда «Поиск» станицы Нижнекундрюченской Усть-Донецкого района. Школьники не только занимаются поисковой и патриотической работой, но и создали рукописную книгу «Память жива».

Детей обеспечат транспортом для поездки на экскурсию в музей в канун Дня Победы в Великой Отечественной войне.