Москва, 26 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Уже больше недели рынок нефти находится под давлением продавцов, плавно передвигая нижние границы диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

(сс) Robzor Нефтепровод

«25 апреля нефть марки Brent в моменте нарушила целостность уровня $100 за баррель, чем снова привлекла покупателей на спадах и частично отскочила. Однако сдержанные покупки и преобладающий медвежий уклон говорят в пользу дальнейшего падения фьючерсов.

У нефтяных быков явно убавилось аргументов с момента беспрецедентного ралли конца февраля-начала марта. На данном этапе главным препятствием для роста цен является раскол в ЕС относительно эмбарго на покупку российской нефти.

Отдавая себе отчет в масштабах удара по экономике и потребителю Европы, отдельные страны противятся полному отказу от импорта энергоносителей из РФ.

К слову, в качестве своего рода альтернативы эмбарго власти ЕС принялись обсуждать меру, которая позволит устанавливать верхний предел по ценам на российскую нефть.

В последние дни также усилилось негативное влияние на нефть со стороны Китая, где наблюдается дальнейший рост числа зараженных коронавирусом и введение новых локдаунов.

Дополнительное давление на рынок сейчас оказывает крепкий доллар, который не устает передвигать долгосрочные максимумы, питаясь ростом доходности трежерис в ожидании повышения ставки ФРС на 0,5%.

Позднее сегодня API опубликует свою традиционную еженедельную статистику по запасам сырой нефти, и если цифры отразят масштабное увеличение объемов, это станет дополнительным аргументом в пользу продаж.

При дальнейшем развитии медвежьего сценария Brent рискует обосноваться под отметкой $100 и сместиться в район $97 за баррель», — считает эксперт.

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