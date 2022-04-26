Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Неизвестный из окна дома в Кировском районе Санкт-Петербурга выстрелил в мужчину на улице, сообщили 26 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пневматический пистолет Bri-klenner

Инцидент произошел в ночь на 25 апреля у дома 72/1 по проспекту Маршала Жукова. Около 03:00 мск в полицию обратился горожанин, который сообщил, что его подстрелили. Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы обнаружили раненого 44-летнего мужчину, которого госпитализировали в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии.

«Установлено, что ночью неизвестный выстрелил из окна указанного дома из пневматического пистолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в Главке.

Злоумышленника разыскивают.