Москва, , 13:07 — REGNUM По итогам торгов 25 апреля рубль прибавил в паре с долларом свыше 2% и сохраняет восходящий импульс с начала сессии 26 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль

«Пара доллар/рубль осваивает территории теперь уже под отметкой 73 руб., отметившись на локальных минимумах в районе 72,30 руб. на открытии.

Колебания курса российской валюты продолжают искусственно сдерживаться мерами властей. Сейчас дополнительно позиции рубля укрепляются за счет пика налоговых выплат.

Кроме того, процесс оплаты газа и нефти в рублях уже запущен, что также играет на руку рублю и помогает противостоять подъему доллара на международной арене, где индекс USD обновляет уже более чем двухлетние максимумы в ожидании агрессивного повышения ставки ФРС США.

Немаловажным фактором также служит нежелание Германии отказываться от импорта нефти и газа из РФ из опасений кризиса.

Однако завершение налогового периода и грядущее снижение ставки Банком России в эту пятницу предполагает частично ослабление поддержки рубля.

Также предложение иностранной валюты может сократиться по мере приближения к отметке 70 руб. Все это предполагает, как минимум, замедление дальнейшего роста курса нашей валюты с ее последующим ослаблением.

Минимумы этого года расположены на отметке 71,40 руб. Вероятность их прохождения в ближайшие дни невелика – попытки пробоя 72 руб. могут вернуть в игру покупателей USD и спровоцировать локальный разворот пары», — считает эксперт.

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