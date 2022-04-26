Москва, , 13:07 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом 26 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я могу сказать, что разговор уже состоялся. И могу подтвердить, что, действительно, там обсуждалась Украина», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Эрдоган планирует предложить главе Путину провести в Стамбуле переговорный процесс делегаций Москвы и Киева.

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