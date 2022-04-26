Грозный, 26 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Чечне прошли первые торжественные линейки, на которых начало новой учебной недели в школах города Грозного ознаменовалось поднятием флага и исполнением гимна России. Одно из таких мероприятий, состоявшихся 25 апреля в гимназии №1 имени Ахмата-Хаджи Кадырова, посетили министр образования и науки Хож-Бауди Дааев и заместитель мэра Грозного, руководитель департамента образования Зелимхан Ахматов.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

Обратившись к учащимся с приветственным словом, они отметили, что знакомство школьников с главными атрибутами своего государства: флагом, гербом страны, нашей республики, текстами гимнов — «способствует лучшему усвоению национальных традиций, воспитанию гражданственности и патриотизма». Во время церемонии поднятия флага воспитанники учебных заведений исполнили гимн России и Чечни.

Как пишет ИА Чечня Сегодня», во всех школах Грозного традиция поднимать флаг в начале учебной недели появилась еще в прошлом году. Для этого в каждой школе были созданы технические условия, установлены флагштоки.

Ранее с инициативой поднятия флага в школах России выступил министр просвещения Сергей Кравцов. Президент РФ Владимир Путин идею поддержал.