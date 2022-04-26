Бухарест, , 13:06 — REGNUM Сотрудники пограничной полиции Румынии задержали в районе КПП «Нэдлак» на румынско-венгерской границе девять нелегальных мигрантов, пытавшихся незаконно попасть на территорию Венгрии. Об этом 26 апреля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Мигранты

По предварительной информации, нелегалы были обнаружены в прицепе грузового автомобиля, перевозившего партию текстиля из Бухареста в Берлин. Задержанные лица оказались гражданами Сирии и Турции.

В настоящее время они доставлены в региональный центр временного содержания беженцев в уезде Арад на западе Румынии.

Сообщается о задержании водителя указанной машины, являющегося гражданином Румынии. Если суд признает его вину, ему грозит крупный штраф.