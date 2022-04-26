Панама, 26 апреля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Четвёртая доза вакцины против COVID-19 была разрешена в Панаме для лиц старше 50 лет на опциональной основе. Об этом заявил министр здравоохранения Панамы Луис Франсиско Сукре, сообщает Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

«Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется пройти вакцинацию. Мы напоминаем людям, что вакцины безопасны и надежны», — сказал Сукре.

Сукре объяснил прессе, что решение о прививке является личным решением, и подтвердил, что в поликлиниках и больницах достаточно инъекций для населения.