Москва, , 13:19 — REGNUM IT-гигант «Яндекс» отказывается признавать Донецкую и Луганскую Народную Республику независимыми государствами в своем сервисе «Яндекс. Карты». Об этом сообщает телеграм-канал «СтопЯндекс».

Яндекс Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Крупнейшие картографические онлайн-сервисы «Яндекс. Карты» и Google Maps по-прежнему отображают для российских пользователей территории Донецкой и Луганской народных республик как принадлежащие Украине, несмотря на то что РФ официально признала ДНР и ЛНР независимыми государствами», — написал автор поста.

Причем такое положение касается как городов и сел, находившихся под контролем республик до начала спецоперации, так и тех, которые перешли под контроль ДНР и ЛНР или пока еще удерживаются украинскими оккупантами.

Отмечается, что российское законодательство об информации не предусматривает ответственности для картографических сервисов, допускающих неточности в отображении территорий иностранных государств. «Если бы речь шла об умышленной демонстрации территории Российской Федерации в составе иных государств, то такой факт мог бы быть квалифицирован как экстремистская деятельность, направленная против основ конституционного строя», — цитируют «Ведомости» представителя Роскомнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурантом уголовного дела за распространение ложных сведений про Вооруженные силы России сталИлья Красильщик— бывший гендиректор одного из активов «Яндекса», ООО «Яндекс. Лавка». Напомним, бенефициар прописанного в Нидерландах «Яндекса» — олигарх с паспортом Мальты Аркадий Волож.

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