Москва, 26 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. IT-гигант «Яндекс» отказывается признавать Донецкую и Луганскую Народную Республики независимыми государствами в своем сервисе «Яндекс. Карты». Об этом сообщает телеграм-канал «СтопЯндекс».

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

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«Крупнейшие картографические онлайн-сервисы «Яндекс. Карты» и Google Maps по-прежнему отображают для российских пользователей территории Донецкой и Луганской Народных Республик как принадлежащие Украине, несмотря на то что РФ официально признала ДНР и ЛНР независимыми государствами», — написал автор поста.

Причем такое положение касается как городов и сел, находившихся под контролем республик до начала спецоперации, так и тех, которые перешли под контроль ДНР и ЛНР или пока еще удерживаются украинскими оккупантами.

Отмечается, что российское законодательство об информации не предусматривает ответственности для картографических сервисов, допускающих неточности в отображении территорий иностранных государств. «Если бы речь шла об умышленной демонстрации территории Российской Федерации в составе иных государств, то такой факт мог бы быть квалифицирован как экстремистская деятельность, направленная против основ конституционного строя», — цитируют «Ведомости» представителя Роскомнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурантом уголовного дела за распространение ложных сведений про Вооруженные силы России стал Илья Красильщик — бывший гендиректор одного из активов «Яндекса», ООО «Яндекс. Лавка». Напомним, бенефициар прописанного в Нидерландах «Яндекса» — олигарх с паспортом Мальты Аркадий Волож.

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