Москва, 26 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Угрозу обеспечения безопасности России видит в совместных военно-морских учениях США и Японии российская сторона. Об этом 26 апреля заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

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«Относительно высокой интенсивности совместных военно-морских учений Японии и США вблизи российской границы. Конечно же, это провоцирует рост напряженности в регионе», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Моргулов отметил, что такого рода учения, к каковым часто подключаются другие страны, включая членов НАТО, несмотря на то, что они декларируются в качестве оборонительных, носят наступательный потенциально характер.

«При этом в заявлениях японского военного руководства необходимость учений обосновывается «активностью» Вооруженных Сил России на Дальнем Востоке», — пояснил российский дипломат.

«Видим в таких действиях японской стороны угрозу обеспечению безопасности нашей страны. Прямо предупреждаем об этом Токио по дипломатическим каналам», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил, что свою обеспокоенность по поводу подписания Китаем и Соломоновыми островами рамочного соглашения в сфере безопасности передала властям последних Япония.