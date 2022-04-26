Бухарест, 26 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Мэрия столицы Румынии Бухареста объявила о намерении реализовать масштабную программу капитального ремонта и модернизации основных трамвайных линий города. Об этом 26 апреля сообщает румынская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, в течение ближайших 18 месяцев практически во всех городских районах на соответствующих маршрутах будут заменены рельсы и электрические провода, оборудованы дополнительные безопасные переезды на перекрестах, а также созданы кольцевые развороты.

Предполагается также закупка новых трамвайных вагонов.

Общая сумма проекта составляет 1,2 млрд леев ($260 млн). Средства на его осуществление будут взяты из городского бюджета Бухареста и региональных инвестиционных фондов.