Москва, 26 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Россия рассчитывает, что диалог с новым правительством Пакистана будет продолжен. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

По словам Пескова, что Москва сохраняет заинтересованность в развитии самого широкого спектра торгово-экономических отношений с Исламабадом.

«Ранее имели место контакты руководителей России и Пакистана на высшем уровне. Рассчитываем, что диалог между двумя странами будет продолжен», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет национальной безопасности Пакистана не выявил убедительных свидетельств иностранного заговора против бывшего премьер-министра Имрана Хана.

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