Боровичи, Новгородская область, , 13:33 — REGNUM В Боровичах Новгородской области разыскивают мужчину, совершившего преступления против половой неприкосновенности в отношении детей. По городу злоумышленник передвигается на велосипеде, сообщили 26 апреля в пресс-службе СУ СК по Новгородской области.

В Боровичах ищут нападавшего на детей. t. me/suskr53

По данным следствия, днем 18 июля 2021 года на детской площадке во дворе дома № 7 по улице Набережная 60 Лет Октября подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух малолетних девочек. В апреле 2022 году он же совершил аналогичные преступления в городе, вновь в отношении детей.

«По данному факту следственными органами Следственного Комитета Российской Федерации по Новгородской области расследуются уголовные дела по признакам состава преступления предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ», — уточнили в ведомстве, отметив, что были изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных по возможному пути следования подозреваемого.

Также правоохранительные органы установили, что злоумышленник передвигается на велосипеде.

В связи с тем, что в настоящее время подозреваемый не установлен, правоохранительные органы обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно о данном мужчине, сообщить по следующим телефонам: 8 (816-64)-4-20-52, 8 (816-64)-2-08-82 (ДЧ МО МВД России «Боровичский»), адрес электронной почты: bordch 53@ mvd. ru, телефон дежурного СУ СК России по Новгородской области +7-911-626-27-77. Конфиденциальность гарантируется.