Москва, , 13:02 — REGNUM В России выявляются незаконные проверки, несмотря на введённый мораторий. Об этом 26 апреля заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на заседании Совета Федерации.

Игорь Краснов Kremlin.ru

«Прокурорами выявлено порядка 800 незаконных проверок, в том числе вопреки установленному мораторию. Однако виновные в этом чиновники наказывались лишь в дисциплинарном порядке, что порой носило, на мой взгляд, символический характер. Это недопустимо Необходимо введение административной ответственности должностных лиц за нарушение требований нового закона о контроле», — заявил Краснов.

Соответствующий законопроект уже подготовлен по инициативе Генпрокуратуры, отметил Краснов.

Напомним, что с июля 2021 года новым законом о государственном и муниципальном контроле установлены дополнительные механизмы соблюдения прав предпринимателей. Это уже привело к сокращению проверок бизнеса на 19%.