Владикавказ, 26 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Пятеро военных из Северной Осетии посмертно удостоены высоких наград за исполнение воинского долга в ходе спецоперации России на Украине. Указом президента РФ Владимира Путина они награждены орденами Мужества.

Mil.ru Орден Мужества

Среди награжденных старший сержант Асланбек Мухтаров, сержант Хсартаг Сабанов, сержант Дмитрий Феденко, сержант Элшад Шахвердиев, ефрейтор Казбек Дзукаев. Награды семьям погибших военнослужащих передал глава республики Сергей Меняйло.

Отмечая, что родным погибших ничем не удастся заглушить горечь потери их сыновей, мужей и отцов, Меняйло пообещал от лица органов власти всегда быть рядом с семьями этих бойцов и оказывать им необходимую поддержку. Кроме того, он поручил министерству труда и соцразвития закрепить за каждой семьей социального работника, который бы помогал решать необходимые вопросы незамедлительно. В школах, где учились погибшие, создадут уголки памяти героев.

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