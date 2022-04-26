Москва, , 13:01 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям зафиксировать в рамках уголовных дел следы обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Белгородской и Брянской областях и расследовать обстоятельства этих преступлений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

«Следователи и криминалисты Следственного комитета провели осмотры мест происшествий, изъятые объекты будут направлены на экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы. Принимаются меры к установлению причастности лиц из числа украинских силовиков для привлечения их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне ВСУ произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области. В результате была повреждена опора линии электропередач. Также были совершены нападения украинских националистов на территорию Белгородской области. Обстрелу подверглось село Головчино Грайворонского городского округа — разрушены несколько домов и построек. Помимо этого, были ранены два гражданских лица и разрушены дома при обстреле украинскими силовиками села Журавлёвка Белгородской области.