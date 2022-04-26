София, 26 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В районе Ивайловградской плотины на Ардинском каскаде ГЭС в южной части Болгарии зафиксирован массовый мор рыбы, приведший к загрязнению водных ресурсов региона. Об этом 26 апреля сообщает софийская газета «Факты».

Рыба

По свидетельствам очевидцев, только за последние три дня на расположенных в районе гидросооружений водоемах погибли сотни тысяч жаберных позвоночных, включая особей, занесенных в реестр редких видов фауны Болгарии. Предполагается, что причиной мора могло стать уменьшение уровня воды на отдельных участках, а также выбросы в воду промышленных отходов.

Болгарские экологи утверждают, что в данном случае речь может идти об угрозе экологической катастрофы, которая затронет сразу несколько стран.

Ивайловградская плотина является крупнейшим региональным объектом, обеспечивающим функционирование десятков предприятий в Болгарии и Греции.