Севский район, Брянская область, 26 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Пропускной пункт Троебортное в Брянской области обстрелян со стороны Украины. Председатель СК России Александр Бастрыкин 26 апреля поручил зафиксировать данный факт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным СКР, вечером 25 апреля украинскими военнослужащими произведено более 50 миномётных выстрелов по пропускному пункту. В результате обстрела была повреждена опора линии электропередач.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъятые объекты будут направлены на экспертизы, допрошены свидетели и очевидцы.

Александр Бастрыкин поручил зафиксировать в рамках уголовных дел следы обстрелов украинскими силовиками и расследовать обстоятельства этих преступлений.