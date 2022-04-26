Тирасполь, , 12:59 — REGNUM Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский отметил военный парад и массовые мероприятия по случаю годовщины Дня Победы 9 мая. Об этом 26 апреля сообщает телеканал «ТВС Приднестровье».

По данным журналистов, причиной стала высокая террористическая угроза в республике. Красносельский также отменил праздничный салют. Из мероприятий проведут только возложение цветом павшим воинам Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что в Совет безопасности Приднестровья оценил уровень террористической опасности в республике как опасны. Будет объявлен «красный» уровень угрозы. За два дня был обстрел здания министерства госбезопасности в Тирасполе, воинской части в районе села Парканы и подрыв вышек радиотелецентра «Маяк».

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