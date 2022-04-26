Сеул, 26 апреля 2022, 12:58 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «положительно рассматривает» присоединение Южной Кореи к Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD). Об этом южнокорейский лидер сообщил в интервью американской газете The Wall Street Journal.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
대한민국 대법원

Он отметил, что не ожидает, что Сеул получит приглашение на присоединение к диалогу в ближайшее время, однако акцентировал внимание на том, что страна положительно рассмотрит вопрос о присоединении, если поступит соответствующее предложение.

Quad — международный стратегический диалог, реализуемый четырьмя странами Индо-Тихоокеанского региона (США, Япония, Индия и Австралия) и созданный с целью сдерживания Китая.