Сеул, , 12:58 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «положительно рассматривает» присоединение Южной Кореи к Четырехстороннему диалогу по безопасности (QUAD). Об этом южнокорейский лидер сообщил в интервью американской газете The Wall Street Journal.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Он отметил, что не ожидает, что Сеул получит приглашение на присоединение к диалогу в ближайшее время, однако акцентировал внимание на том, что страна положительно рассмотрит вопрос о присоединении, если поступит соответствующее предложение.

Quad — международный стратегический диалог, реализуемый четырьмя странами Индо-Тихоокеанского региона (США, Япония, Индия и Австралия) и созданный с целью сдерживания Китая.