Чертковский район, Ростовская область, , 12:56 — REGNUM Жительница Чертковского района Ростовской области лишилась более 1 млн рублей в надежде заработать. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 26 апреля.

Мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР

Обратившись к полицейским, 51-летняя женщина сообщила, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Злоумышленник представился сотрудником одной из брокерских компаний и предложил ей заработать. Женщине якобы полагалась прибыль после вложения сбережений в проведение валютных операций, а также покупку и продажу акций на биржевых площадках.

Женщина последовала инструкции мошенника и лишилась около 1,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.