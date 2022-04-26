Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. На полигоне опасных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области начинаются рекультивационные работы. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Gov.spb.ru Полигон «Красный бор»

Территория полигона долгое время использовалась для захоронения опасных промышленных отходов со всей России. Перед началом работ представители федеральной и местной власти провели профильную встречу в формате видеоконференции.

«По поручению президента РФ Владимира Путина полигон был передан в федеральную собственность. Он был включён в федеральный проект «Чистая страна». Вопрос с рекультивацией сдвинулся с мёртвой точки», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что планы по приведению полигона в безопасное состояние начали реализовываться. Значимость проекта подчеркнула и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Пришло время ликвидировать такие объекты и экологический ущерб, накопленный за многие и многие десятилетия. Чтобы реализовать этот проект, нужны серьёзные ресурсы, не только финансовые. Нужна научная база, высококлассные инженеры, технологии. «Росатом» в полной мере этими компетенциями обладает», — заявила Матвиенко.

Ранее специалисты с помощью специально созданной инфраструктуры поддерживали целостность хранилищ полигона. Для недопущения развития экологических проблем были исключены риски пагубного воздействия на окружающую среду.

Напомним, сброс промышленных отходов на полигон был завершён еще в 2014 году. Ликвидировать опасность объекта планируют к 2024 году.