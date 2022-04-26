26 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 13:31 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает получать вроде бы максимум политических преференций из своих посреднических усилий между Москвой и Киевом по урегулированию украинского кризиса. Он сообщил о намерении провести очередной телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также уточнил, что Анкара «ведет переговоры как с противоборствующими сторонами, так и с соответствующими структурами для мирного урегулирования российско-украинского конфликта». Более того, на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутерришем в Анкаре, который интересовался деталями посреднической миссии Турции, Эрдоган призвал страны «поддержать стамбульский процесс» и признать Турцию чуть ли не единственной «важнейшей площадкой для разрешения украинско-российского кризиса». По его словам, «наша цель – вывести стамбульский процесс на уровень лидеров и добиться достижения окончательных договоренностей, которые положат конец войне». «Подвижки есть. Однако они (Москва и Киев – С. Т.) далеки от желаемого, — говорит Эрдоган. — Надеемся на прогресс. Не теряем надежды».

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечает, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации, чтобы затормозить переговорный процесс. Объективно ситуация складывается таким образом, что Турция не может оказывать влияние на развитие военной операции России на Украине, и идея возобновления стамбульского процесса развивается параллельно, по своему собственному сценарию, в рамках которого Анкаре удается проводить собственную многоходовую политическую комбинацию. Речь, прежде всего, идет об американском направлении. Дело в том, что первоначально США настороженно относились к посредническим усилиям Анкары на украинском направлении, полагая, что «Эрдоган играет на стороне Путина». Тем более что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что «в НАТО есть страны, заинтересованные в продолжении конфликта Москвы и Киева». Но Москва со своей стороны фиксировала, что переговорный процесс с Киевом контролируется американцами, которые затягивают переговоры и пытаются их сорвать.

А теперь, как утверждает бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш, Вашингтон решил перетянуть на свою сторону Анкару. По его словам, первым результатом изменения позиции США является возможность продажи Турции истребителей F-16, в чём ранее ей было отказано. Напомним, что в начале февраля председатель комитета палаты представителей США по энергетике и торговле Фрэнк Паллоне направил письмо в Госдепартамент с призывом к администрации Байдена не поставлять Турции истребители F-16 и комплекты для модернизации «из-за нарушений ею прав человека и развертывания ПВО С-400 российского производства». Теперь Госдеп считает, что потенциальная продажа F-16 Турции «пойдет на пользу как интересам США, так и безопасности НАТО, особенно после украинского кризиса». Анкаре, как морковку перед носом, подвесили перспективу заполучить также F-35. Существуют признаки того, что американцы станут склоняться в сторону Турции в Сирии в ситуации, когда, по словам Якыша, «сотрудничество, которое Вашингтон и Москва поддерживали в Сирии, приостановлено».

Самолет F-16С ВВС Турции eielson.af.mil

То есть Турции предлагается вести сеанс одновременной игры сразу на двух площадках: украинской и сирийской. В таком контексте неожиданное решение Анкары запретить пролеты в Сирию российских самолетов как военных, так и гражданских наводит на многие размышления. В принципе, такой запрет для российской операции в Сирии не будет иметь фатального исхода. Но есть сообщение агентства SANA о том, что США начали масштабную переброску оружия и материально-технических средств с территории Ирака на свою базу, находящуюся в городе Храб-эль-Джир в сирийской провинции Хасеке. Она контролируется курдскими «Демократическими силами Сирии». Поэтому, если увязывать украинский кризис и сирийские события в один узел, то нельзя исключать различные политико-военные комбинации. Якыш считает, что если баланс сил между США и Россией в Сирии сместится в сторону американцев, то это повлияет на Турцию двояко.

Одним из нюансов станет ослабление российской поддержки режима Башара Асада, чему Анкара будет рада. Однако эта поддержка, вероятно, останется на уровне, позволяющем сирийскому режиму плавать, но не тонуть. Москва будет держать Турцию на расстоянии вытянутой руки и избегать излишнего противостояния с ней. Но эффектом изменения баланса сил станет и продолжение американского курса на поддержку курдов, что опасно для Анкары. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что «именно неучастие в режиме антироссийских рестрикций, сохранение контактов и отношений и с Россией, и с Украиной дает Турции основание претендовать на эту посредническую роль между Москвой и Киевом». Но скоро всё может измениться. Турцию заставляют сделать выбор. Не исключены различные варианты выхода из сложившейся ситуации. В том числе и новые договоренности Анкары и Москвы на тех или иных условиях.