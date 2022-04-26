Иркутск, , 12:55 — REGNUM В Иркутской области стартовали весенние полевые работы, сообщает 26 апреля телеграм-канал правительства региона. Чтобы качественно подготовиться к сельскохозяйственному сезону, правительство России предусмотрело финансовую поддержку.

Аграрии © Светлана Шаповалова

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, федеральный бюджет выделил регионам 10 миллиардов рублей на частичную компенсацию затрат при производстве и реализации зерновых культур. Аграрии Иркутской области начали получать эти средства в марте.

По данным областного министерства сельского хозяйства, Приангарье обеспечено элитными семенами зерновых и зернобобовых культур на 119%, семенами кукурузы и овощных культур «борщевого набора» (капуста, морковь, свекла, лук) на 100%, семенами рапса на 90% (часть семян находится в пути), семенным картофелем на 139,5%.

«Техника готова. Все идет в штатном режиме. Мы выполнили поручение президента России и ускорили доведение средств господдержки до сельхозтоваропроизводителей. На 22 апреля доведено 1,7 миллиарда рублей», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Эти выплаты продолжатся в течение всего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля о том, что в связи с немалыми расходами аграриев правительство расширяет их поддержку, известил в ходе совещания с правительством РФ заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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