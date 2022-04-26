Оренбург, , 12:54 — REGNUM Конфликт на детской площадке в Оренбурге стоил родителям агрессивного ребенка свыше 600 тыс. рублей. Компенсация морального вреда и материального ущерба взыскана в судебном порядке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Суд Pixabay.com

Мать несовершеннолетнего ребенка обратилась в суд. В иске она указала, что зимой 2020 года между ее сыном и другим ребенком на детской площадке возник конфликт. Во время ссоры обидчик поднял с земли кусок льда и бросил в оппонента. В результате мальчик получил травму глаза. Женщина требовала компенсацию с родителей агрессивного ребенка.

Экспертиза показала, что при имеющемся диагнозе полное восстановление зрения мальчика крайне маловероятно. Ответчики не представили в суде каких-либо доказательств отсутствия вины.

Согласно законодательству, за вред, причиненный ребенком младше 14 лет отвечают его родители, если не докажут, что вред возник не по их вине. Условием ответственности родителей является их собственное виновное поведение. При этом под виной родителей понимается как неосуществление ими должного надзора за малолетними, так и безответственное отношение к их воспитанию.

Судебная инстанция вынесла решение о взыскании с родителей обидчика в общей сложности более 600 тыс. рублей. В пользу пострадавшего они должны выплатить по 250 тыс. рублей компенсации морального вреда, в пользу истицы по 50 тыс. рублей. Кроме того, с ответчиков взыскано 22 484 рубля в счет возмещения материального ущерба – за понесенные на лечение расходы.