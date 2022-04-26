Москва, 26 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Почти каждый шестой родитель детей в возрасте 14—17 лет в России (15%) планирует, устроить их подрабатывать в летние каникулы. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob. ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Курьер доставки еды

Не будут отправлять своих детей на летнюю подработку 50% родителей. Пока не знаю и затруднились ответить 35%.

Чаще всего, по мнению родителей, подростки хотят устроится на лето курьером, промоутером, официантом, помощником вожатого/тренера и сотрудником пункта выдачи заказов.

Опрос проведён 18–22 апреля 2022 года. Опрошены 1000 родителей детей 14—17 лет в 247 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году подрабатывали в летние каникулы дети 15% родителей в России.

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