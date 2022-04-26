Новосибирск, , 12:54 — REGNUM В Новосибирске на новой арене до 1 июля проведут пробную заливку льда. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ледовая арена к МЧМ-2023 в Новосибирске Правительство Новосибирской области

«Работы развернуты по всем фронтам и внутри и снаружи. Приступить к благоустройству уже сейчас позволило то, что строители проделали зимой просто огромный объём работ по укладке сетей. Они выдержали нужные сроки и сегодня организации, которые будут заниматься благоустройством, готовят подушку для укладки асфальта, — уточнил Травников. — Со всеми подрядчиками договорились, что работы будут продолжены и в выходные, и в праздничные дни, Материалами и людьми все работы обеспечены, график будет выдерживаться».

На объекте уже залили основание железобетонной технологической плиты. Следующий этап – монтаж системы хладоснабжения.

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