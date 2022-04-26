* талибов — запрещённая в России организация

Бамиан, Афганистан, 26 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. В афганской провинции Бамиан произошло столкновение между командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), маулави Макбулом и Аюби. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники утверждают, что Аюби является хазарейским командиром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бамиане.

Абдул Сабур Сайгани, пресс-секретарь губернатора Бамиана, подтвердил факт столкновения, заявив, что проблема решена, но подробностей о пострадавших не уточнил.

Стоит отметить, что в последнее время усилились внутренние конфликты между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Недавно в Бамиане отметили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремятся убрать хазарейских деятелей движения. Ранее также был арестован губернатор 1-го уезда Якауланг.