Москва, 26 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал террористические атаки, совершённые в Приднестровье.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

На территории республики за последние два дня прогремела серия взрывов. В частности, оказались уничтожены антенны радиоцентра в посёлке Маяк.

«Новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», — заявил Песков журналистам, комментируя ситуацию в республике.