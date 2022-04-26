Анкара, 26 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Телефонные переговоры лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоятся в ближайшие часы, сообщает 26 апреля турецкий гостелеканал ТRT Haber.

Путин Эрдоган

«Телефонные переговоры лидеров Турции и России состоятся в ближайшие часы. Это пятый разговор двух президентов с начала известных событий в Украине», — передает телеканал.

Отмечается, что турецкий лидер в ходе переговоров предложит главе российскому государства переговорный процесс делегаций Москвы и Киева в Стамбуле.