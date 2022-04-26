Ярославль, 26 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Владельцы малого бизнеса на трассе М-8 в 2022 году могут не строить подъезды и карманы к своим кафе, магазинам и станциям техобслуживания. Об этом рассказал глава Ярославской области Михаил Евраев на встрече с журналистами.

Yandex.ru/maps Развязка на трассе М-8

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Упрдор «Холмогоры» требует от хозяев кафе, магазинов и станций техобслуживания, расположенных на автодороге Москва-Архангельск, заключить договор на их присоединение и за свой счёт обустроить подъезды, съезды, примыкания и переходно-скоростные полосы. Правительство региона пообещало разобраться в ситуации.

26 апреля Михаил Евраев сообщил, что после совещания с «Росавтодором» было принято решение об отсрочке.

«Никаких требований в 2022 году к предпринимателям не будет. Есть федеральные нормы, но сейчас отдельно решили их не предъявлять бизнесу. И поэтому этот вопрос решён по 2022 году», — сказал Михаил Евраев.

При этом уже в 2023 году бизнесменам в любом случае придётся соблюдать федеральное законодательство. При этом финансовой помощи от Ярославской области ждать не стоит — Михаил Евраев подчеркнул, что ни область, ни муниципалитета предоставлять деньги на обустройство не будут.