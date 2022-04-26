Черкесск, 26 апреля 2022, 12:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии появился новый арт-объект из живых деревьев — надпись «100 лет КЧР». Геоглиф высадили на участке в районе станицы Красногорская в Усть-Джегутинском районе в честь юбилея республики. Волонтеры использовали для «написания» 3000 сосен. «Текст» занял площадь почти два гектара.
В посадке саженцев участвовали около полутора тысяч жителей региона, в том числе представители органов власти, работники муниципалитетов, предприятий и организаций, члены общественных и волонтерских движений, студенты и активисты, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Он поблагодарил всех участников акции и отметил, что они сделали «замечательный подарок родной республике в год столетия».