Черкесск, , 12:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесии появился новый арт-объект из живых деревьев — надпись «100 лет КЧР». Геоглиф высадили на участке в районе станицы Красногорская в Усть-Джегутинском районе в честь юбилея республики. Волонтеры использовали для «написания» 3000 сосен. «Текст» занял площадь почти два гектара.

Геоглив 100 лет КЧР Пресс-служба главы Карачаево-Черкесии

В посадке саженцев участвовали около полутора тысяч жителей региона, в том числе представители органов власти, работники муниципалитетов, предприятий и организаций, члены общественных и волонтерских движений, студенты и активисты, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Он поблагодарил всех участников акции и отметил, что они сделали «замечательный подарок родной республике в год столетия».

«Подарок, которым будут любоваться наши дети, внуки, правнуки — он станет живой памятью о вековом пути становления, развития и процветания Карачаево-Черкесии», — заявил Темрезов.